Nadia Toffa | social contro Barbara D' Urso e i vip assenti al funerale

Davide Parenti parla di Nadia Toffa : 'Il lavoro era una delle sue ragioni di vita' : La notizia della morte della giornalista de Le Iene Nadia Toffa ha sconvolto tutti, dagli addetti ai lavori al pubblico da casa. La sua scomparsa, infatti, non rappresenta solo una dura perdita sotto l'aspetto professionale, ma anche e soprattutto umano, trattandosi di una donna che ha dato un esempio di grande coraggio e voglia di vivere per il modo in cui fino all'ultimo istante ha combattuto contro il terribile male che l'aveva colpita. In ...

Nadia Toffa - parla Frank Matano : «Era un uragano. Una volta mi ha aiutato alle 3 di notte» : Frank Matano è commosso. Ha gli occhi lucidi, quelli di chi ha versato molte lacrime per la scomparsa prematura della sua cara amica Nadia Toffa. «Nadia mi ha insegnato tanto. La disciplina sul lavoro, l’ottimismo nella vita, l’impegno. Era una ragazza che si spendeva per tutti. Voglio trarre il meglio da questi insegnamenti, vorrei essere come lei», ha raccontato l’ex Iena a Claudia Guasco del Messaggero. «Ci vedevamo in ...

Nadia Toffa - la morte non fa cambiare idea a Filippo Facci : «Il cancro è una cosa troppo seria» : Spietato, forse sì, ma coerente: Filippo Facci, che era stato protagonista di accesi diverbi in passato con Nadia Toffa e Le Iene, non cambia idea. Interpellato sui social, il 52enne giornalista, subito dopo la morte della popolarissima inviata e conduttrice della trasmissione su Italia 1, ha affermato di non voler tornare sui propri passi. «La mia opinione sul personaggio Nadia Toffa non è cambiata, ma non mi sembra il caso di tornare a ...

Nadia Toffa - l'autore Parenti : 'Lei sapeva come sarebbe andata - malattia spietata' : La notizia della morte di Nadia Toffa, conduttrice e giornalista de Le Iene, ha lasciato l'amaro in bocca ai tantissimi fan che la seguivano nel programma di Italia 1 ma anche a tutti coloro che avevano conosciuto Nadia dopo il terribile annuncio della malattia, avvenuto in diretta televisiva. Una morte di quelle che tolgono il fiato, perché la mattia ha portato via Nadia nel giro di un anno e mezzo. A distanza di qualche giorno dalla dipartita ...

Nadia Toffa - il 'papà' de Le iene : 'Destino segnato - sapeva che sarebbe finita così' : A meno di una settimana dalla morte di Nadia Toffa, il creatore de Le iene ha dato una notizia che ha lasciato tutti senza parole: la giornalista sapeva benissimo che sarebbe andata a finire così e, nonostante tutto, non ha mai smesso né di lavorare né di sorridere. Il toccante racconto che ha fatto Davide Parenti sulle pagine de Il Messaggero, ha emozionato tanti: l'amata conduttrice del programma di Italia 1, infatti, continua a essere un ...

Nadia Toffa - da medico dico che la morte dei giovani per cancro pone domande sull’inquinamento : La scomparsa a 40 anni di Nadia Toffa per cancro ha suscitato grande emozione per varie ragioni: la giovane età della conduttrice delle Iene, la forza ed il coraggio con cui ha affrontato una malattia, che – non dimentichiamo – ormai colpisce un uomo su due ed una donna su tre, ed il tragico destino che l’ha accomunata alle tante vittime dell’inquinamento ambientale oggetto delle sue inchieste di maggior successo: da Taranto alla Terra dei ...

Nadia Toffa : l’imprenditrice che la criticò “insultata e minacciata” : “Ho rilasciato solo una dichiarazione all’agenzia stampa AdnKronos confermando il mio pensiero di febbraio 2018. Da due giorni ricevo messaggi con insulti e minacce…ho letto vergognosamente di tutto. A volte i social uccidono le persone come il cancro…“: lo scrive su Facebook Catia Brozzi, l’imprenditrice di Perugia, presidente dell’Associazione Trasportatori cavalli italiani, diventata nota per un post ...

Nadia Toffa - il post commovente di Filippo Roma : «È grazie a te che oggi...» : I tanti colleghi de Le Iene erano tutti presenti venerdì scorso ai funerali di Nadia Toffa e si sono stretti intorno al dolore della famiglia dell'inviata e conduttrice, stroncata a 40...

Barbara d'Urso - Ilary Blasi - Alessia Marcuzzi/ Follia haters su morte di Nadia Toffa! : Barbara d'Urso, Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi: Follia haters dopo la morte di Nadia Toffa! Insulti, attacchi e critiche senza senso alle conduttrici tv.

Francesco Chiofalo - drammatica confessione nei giorni di Nadia Toffa : "La mia vita dopo il cancro al cervello" : Nei giorni della morte di Nadia Toffa, anche Francesco Chiofalo torna a parlare del tumore al cervello che ha messo ance lui in pericolo di vita lo scorso inverno. L'ex protagonista di Temptation Island e Uomini e donne oggi sta bene ed è tornato a lavorare come personal trainer, e sui social aggior

Le Iene - la presunta lettera contro l'ipocrisia dei vip assenti ai funerali di Nadia Toffa : Sono stati celebrati ieri i funerali di Nadia Toffa, conduttrice e inviata de Le Iene, scomparsa all'età di 40 anni il 13 agosto scorso, dopo aver combattuto per circa un anno e mezzo contro un tumore. Una folla di amici, parenti, colleghi e telespettatori si è accalcata nella piazza del Duomo di Brescia, dove padre Maurizio Patricello ha recitato la messa in onore della giornalista, che insieme a lui ha raccontato il disagio di chi vive, ...

“Vergogna”. Funerale Nadia Toffa - ‘Le Iene’ contro i vip. Lo sfogo durissimo : Un duro atto di accusa arriva de Le Iene a Mediaset e al mondo della tv all’indomani dei funerali di Nadia Toffa. Una lettera, pubblicata da Dagospia, in cui tal Maurizio spara a zero su tutti coloro che avevano inondato i social di messaggi di solidarietà e vicinanza dopo la morte di Nadia. E che poi non si sono presentati al Funerale. Una giornata di lutto quella di venerdì 16 agosto, giorno in cui è stato celebrato il Funerale di Nadia Toffa, ...

«Io - Nadia Toffa e la telecamera nella Terra dei fuochi : il lavoro come una missione» : Si sono conosciuti nel 2009, poco dopo l'arrivo di Nadia Toffa nella redazione de «Le Iene». E dopo alcuni servizi a Napoli, l'interesse della giornalista bresciana...

Nadia Toffa - don Patriciello ai funerali : «Dalla parte dei deboli - aveva fame di giustizia» : dal nostro inviato BRESCIA Una bara bianca, un cuscino di rose candide, le note di ?Halleluja? di Leonard Cohen che accompagnano il feretro. L?ultimo saluto a Nadia Toffa, morta di...