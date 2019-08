Incidente in vacanza per Giorgio Gori Le fiamme all’improvviso

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 19 agosto 2019) Unada incubo o perlomeno una giornata da dimenticare per, sindaco di Bergamo e marito del volto tv Cristina Parodi. Il politico, rieletto proprio quest’anno per il secondo mandato della cittadina orobica, è inin questi giorni insieme a tutta la famiglia in Sardegna, precisamente a Porto Rotondo, piccola frazione di Olbia nota per le sue bellissime spiagge. Questa mattina è stato protagonista di un. Lo riporta il sito di informazione locale Olbianova.it: il sindaco di Bergamo stava percorrendo una rotatoria appena costruita, nelle vicinanze dell’aeroporto di Olbia, a bordo del suo scooter quando, e per cause ancora da accertare, il mezzo ha preso fuoco.ha lasciato subito il controllo ed è rimasto illeso. I Vigili del Fuoco, subito intervenuti sul posto, hanno spento il fuoco in pochi minuti ma tantissimo è stato lo ...

Notiziedi_it : Terribile incidente in vacanza, marito morto: oggi Valentina si è svegliata dal coma - zazoomblog : Terribile incidente in vacanza marito morto: oggi Valentina si è svegliata dal coma - #Terribile #incidente… - Today_it : Terribile incidente in vacanza, marito morto: oggi Valentina si è svegliata dal coma -