Gallarate | aggressione razzista al sacrestano

Fonte : blogo

(Di lunedì 19 agosto 2019) Ancora un'a sfondoin Italia. A denunciarla è stata il cittadino italiano Deodatus Nduwimana,della Basilica di Santa Maria Assunta di, insultato e spintonato in pieno giorno mentre si accingeva ad aprire la basilica.L'uomo, originario del Burundi epresso la basilica dida quasi 20 anni, ha raccontato l'accaduto a VareseNews, spiegando di voler presentare quanto prima una denuncia alle autorità:È successo in pieno giorno, stavo andando ad aprire la basilica, lui era lì come sempre e mi ha spinto dopo avermi insultato. Ho paura per la mia vita. Questa persona è sempre in piazza, è un nullafacente e mi ha preso di mira.L'aggressore sarebbe un cittadino senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine. L'uomo avrebbe preso di mira da tempo Deodatus Nduwimana, cittadino italiano da quattro anni, con insulti e minacce, ma ...

gigimercogliano : RT @NewsJPress: Un’aggressione a sfondo razzista avvenuta a Gallarate. - NewsJPress : Un’aggressione a sfondo razzista avvenuta a Gallarate. - blusewillis : RT @destradipopolo: AGGRESSIONE RAZZISTA A #GALLARATE:SACRESTANO DI COLORE PICCHIATO“PERCHE’ NERO” “MI AVEVA INSULTATO PIU’ VOLTE”… LA VITT… -