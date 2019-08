Eruzione Etna | Nasa stregata dal vulcano siciliano

Fonte : quotidianodiragusa

(Di lunedì 19 agosto 2019) Ladall', il, Le foto delle ultime eruzioni del, il 27 2 28 luglio

GDS_it : Lo spettacolo dell'#Etna in #eruzione, la foto che ha stregato la #Nasa - vpistorio : Efesto non smette mai di forgiare e ci regala un #tramonto meraviglioso da #TorreArchirafi. #etna #crateri… - govi47 : Etna in eruzione! Luna calante Nuvole lenticolari Una magia! Foto di Dario Giannobile #speechless ???????????????????? -