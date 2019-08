Roma | drone cade all’interno di Castel Sant’Angelo | denunciato 25enne

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2019) Un turista è statodalla Polizia Locale per l’utilizzo di un, caduto all’interno diSant’Angelo: il velivolo è precipitato nel cortile Leone X, in un’area non accessibile al pubblico ma poco distante da una mostra di un noto marchio internazionale di gioielli, in corso in quel momento. Gli addetti alla sorveglianza, allarmati anche per la sicurezza dei preziosi esposti, del valore di decine di milioni di euro, hanno avvertito gli agenti in servizio a Ponte Sant’Angelo, che hanno rintracciato immediatamente il responsabile. Ildi Singapore è stato deferito all’Autorità Giudiziaria sia per il mancato rispetto del divieto di sorvolo della Capitale che per la perdita di controllo del mezzo. L'articoloall’interno diSant’Angelo,Meteo Web.

