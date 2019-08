Protesta a Hong Kong | migliaia di nuovo in piazza sotto pioggia e vento

Hong Kong - anche i professori scendono in piazza per l’11° weekend di Protesta. E parte la contro manifestazione a favore di Pechino : Hanno marciato indossando abiti neri e annodando nastri bianchi alle inferriate di metallo intorno alla Government House. Così migliaia di professori oggi hanno dato il via all’undicesimo weekend di proteste a Hong Kong. Sfidando la pioggia battente hanno espresso la loro solidarietà agli studenti e agli attivisti che 11 settimane fa hanno cominciato a dichiarare il pieno dissenso contro la legge sulle estradizioni in Cina, accusata di ...

Tutti i voli in partenza dall’aeroporto internazionale di Hong Kong sono stati cancellati per le manifestazioni di Protesta : Tutti i voli in partenza lunedì dall’aeroporto internazionale di Hong Kong, esclusi quelli per cui i passeggeri avevano già fatto il check-in, sono stati cancellati per le manifestazioni a favore della democrazia e contro il governo locale e la polizia che

La Protesta blocca i voli a Hong Kong. La polizia usa cannoni ad acqua : Non si placa la crisi a Hong Kong. La polizia ha deciso di dispiegare camion con cannoni ad acqua come nuovo mezzo per affrontare le manifestazioni pro democrazia che vanno avanti da oltre due mesi.I veicoli, dotati di videocamere di sorveglianza, sono stati introdotti dopo gli scontri di domenica fra polizia e manifestanti in una decina di siti della ex colonia britannica.Gli agenti hanno lanciato ieri lacrimogeni nelle vie dello shopping e in ...

Hong Kong - altri tre giorni di Protesta. Ambasciatore Cina : “Usa non giochino col fuoco” : Hong Kong si prepara al decimo weekend consecutivo di proteste per chiedere maggiore democrazia. In centinaia sono arrivati all'aeroporto di Hong Kong per un sit-in che dovrebbe andare avanti per tre giorni. Secondo l'agenzia Dpa, i manifestanti sarebbero già migliaia. L'obiettivo dichiarato è sensibilizzare i turisti di passaggio nell'ex colonia britannica e attirare l'attenzione internazionale. "HK to freedom", "Hong Kong verso la libertà", è ...

La Protesta dei laser a Hong Kong : Centinaia di manifestanti pacifici li hanno usati per criticare la polizia, che aveva arrestato uno studente che ne possedeva alcuni

Hong Kong - tutte le ripercussioni finanziarie della Protesta anti-Cina : Dal primo maggio, in coincidenza con l’inizio delle proteste, l’indice ha perso oltre il 12,6% contro il -3,36% fatto registrare dall’indice mondiale Msci World. Male anche il fronte Ipo dopo la cancellazione della maxi-operazione Budweiser

44 persone sono state incriminate per aver partecipato alle manifestazioni di Protesta di Hong Kong : A Hong Kong 44 persone sono state incriminate per aver partecipato alle proteste degli ultimi giorni, organizzate per chiedere riforme democratiche e contro le violenze della polizia. Reuters spiega che le 44 persone sono state arrestate domenica dopo la manifestazione

«Liberate Hong Kong» : la Protesta contro Pechino blocca la città : Giorno dopo giorno, le manifestazioni continuano a sfidare le autorità e a mettere in crisi l’ex colonia britannica. Dopo gli scontri del fine settimana presa di mira la rete ferroviaria

Ci sono nuove manifestazioni a Hong Kong per Protestare contro la polizia e chiedere riforme democratiche : A Hong Kong per l’ottavo fine settimana consecutivo si stanno tenendo manifestazioni anti-governative per chiedere riforme democratiche. Negli ultimi due giorni le proteste hanno preso di mira anche la polizia, che sabato ha risposto a una manifestazione non autorizzata nel

Migliaia Protestano nel cuore commerciale di Hong Kong - sfida alla polizia : Migliaia di manifestanti marciano nel centro di Hong Kong sfidando ancora una volta i divieti. Un’enorme folla si è riunita nel cuore del centro commerciale dell’ex colonia britannica, dopo che la polizia ha concesso l’autorizzazione a una protesta statica in un parco, ma non a marciare attraverso la città. È l’ottava settimana di protesta a Hong Kong, piombata da due mesi nella peggiore ...

Hong Kong - scontri e gas sulla Protesta : 19.57 La polizia di Hong Kong ha lanciato lacrimogeni e proiettili di gomma sulla folla di manifestanti antigovernativi scesi in strada nel cuore della città per una grande marcia pacifica contro il disegno di legge per l'estradizione, ora sospeso, e per chiedere che siano preservate le libertà nell'ex colonia. Uova contro l'ufficio di collegamento con Pechino. Attivisti pro Cina hanno aggredito con bastoni i manifestanti. La marcia anche per ...