Movida violenta | botte da orbi in riva al mare | due giovani in ospedale | gli altri in fuga

Fonte : ilmattino

(Di domenica 18 agosto 2019) Una maxi rissa tra due gruppi di ragazzi è scoppiata la notte scorsa intorno all?una a Piazza a, sul porto di Pozzuoli. Sono stati momenti di grande panico tra la gente che...

abruzzoweb : MOVIDA VIOLENTA A L'AQUILA: GIOVANE PICCHIATO IN PIAZZA REGINA MARGHERITA, RACCONTO DI UNA TESTIMONE - ilgolfo24_it : Movida violenta, Enzo Ferrandino:«Il Mojito non poteva suonare fino alle 3 di notte» - teleischia : ISCHIA. MOVIDA VIOLENTA: ACCUSA DI TENTATO OMICIDIO PER MINORE NAPOLETANO -