MotoGp | il decimo titolo continua a sfuggire a Valentino Rossi | spunta l’ammissione di

MotoGp Austria - le qualifiche : ennesima pole di Marquez. Quartararo e Dovizioso in prima fila - Rossi solo decimo : Un’altra pole, l’ennesima, per Marc Marquez. La MotoGp si sposta in Austria ma, almeno nelle qualifiche, la musica non cambia: a dominare è sempre il numero 93 in sella alla Honda. Dietro di lui chiudono la prima fila un ottimo Fabio Quartararo sulla Yamaha Petronas e Andrea Dovizioso che trova in extremis il feeling con la Ducati sulla pista marchiata Red Bull, fino all’anno scorso considerata favorevole alla moto di Borgo ...