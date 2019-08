Microfono per podcast | i migliori da comprare

Google pagherà 7 - 25 milioni di dollari per risolvere la class action per il difetto al Microfono dei Pixel : Ieri Google ha annunciato di aver accettato di pagare 7,25 milioni di dollari per risolvere la causa del microfono difettoso nei dispositivi Pixel di prima generazione, risarcendo tutti gli utenti che hanno riscontrato il difetto sullo smartphone originale e sui dispositivi ricevuti in sostituzione con una somma che potrà arrivare fino a 500 dollari. L'articolo Google pagherà 7,25 milioni di dollari per risolvere la class action per il difetto ...

Il Microfono per girare clip da professionista con l’iPhone : Realizzare video non è semplice, ma può diventarlo utilizzando gli strumenti adeguati: oltre alla videocamera, allo smartphone o alla fotocamera è obbligatorio contare su un microfono esterno in grado di catturare l’audio e rimediare ai limiti dei piccoli ricevitori integrati nei dispositivi. Una soluzione al problema, almeno per chi usa l’iPhone, potrebbe essere Mikme Pocket, un microfono professionale wireless basato sulla connessione ...