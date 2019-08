Allo sport fondi per 468 milioni Arriva la riforma che non piace al Cio

DAllo sport all?arte - tanti messaggi per salutare Felice Gimondi : Il mondo del ciclismo di ieri e di oggi, ha voluto rendere omaggio a Felice Gimondi, il campione scomparso ieri, mentre era in vacanza in Sicilia. I social network sono pieni delle testimonianze di...

CorSport : James Rodriguez si Allontana da Napoli : James Rodriguez “se queda”, James Rodriguez si allontana da Napoli, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, come avevamo anticipato anche noi. Nessuna certezza, ma una serie di coincidenze che fanno pensare che il colombiano sia rientrato a tutti gli effetti nel progetto Real, a meno che, non arrivi la tanto sospirata offerta da accontentare Florentino Perez. Del resto il miele sbocciato tra Zidane e James è solo ...

Coni : Sbrollini (Pd) - ‘governo toglie autonomia Allo sport’ : Roma, 6 ago. (AdnKronos) – “La fretta che ha caratterizzato l’iter di questo provvedimento ha un’unica ragione: quella di consegnare al sottosegretario Giorgetti una delega in bianco recando un danno enorme allo sport di base e non -come si crede- alle grandi federazioni”. Lo afferma la senatrice del Pd Daniela Sbrollini, intervenendo al Senato.“La finalità del disegno di legge, che non rispetta la Carta ...

PortogAllo - la Supercoppa va al Benfica : Sporting Lisbona umiliato 5-0 : All’Estadio Algarve di Faro il Benfica di Lage cala la ‘manita’. Nella Supercoppa di Portogallo lo Sporting Lisbona viene umiliato con un sonoro 5-0 e le Aquile alzano al cielo il primo trofeo della stagione. Partita in equilibrio sino al 40′ quando Silva buca Ribeiro e porta in vantaggio i campioni di Portogallo. Nella ripresa lo Sporting Lisbona crolla sotto i colpi di Seferovic e compagni: al 60′ arriva il ...

Danza Sportiva in vetrina a PozzAllo : Il mondo della Danza Sportiva in vetrina all'anfiteatro del lungomare Pietrenere, a Pozzallo, per la settima edizione di “Csen Danza e non solo"

DAllo sport al sesso sicuro : 10 regole per il benessere maschile : Vietato portare il lavoro con sé anche in vacanza, ma al contrario sfruttare le ferie per ridurre lo stress. sport e alimentazione sana, senza dimenticare i rischi legati a rapporti sessuali non protetti. Solo solo alcune delle dieci regole per un’estate all’insegna del benessere maschile, stilate dalla Fondazione Pro, Fondazione italiana dedicata esclusivamente alla salute dell’uomo presieduta dall’urologo Vincenzo ...

Lavora Allo sportello. Ma lui è sordomuto : Francesca Angeli L'Asl certifica la disabilità ma vuole che risponda al pubblico Intrappolato in un meccanismo folle. È sordomuto ma viene messo allo sportello, quindi a contatto con il pubblico, rendendogli così impossibile Lavorare. E non è questo l'aspetto più assurdo ma il fatto che il giovane lavori per la stessa azienda sanitaria che ha diagnosticato la sua disabilità e che poi lo assegna ad un ruolo che non può svolgere. Come ...

CorSport : L’Inter risponde Allo sgarbo della Juve su Lukaku : adesso vuole Dybala : La Juve fa lo sgarbo all’Inter provando a soffiargli Lukaku. L’Inter risponde facendosi avanti con Dybala. Che alla Juve vuol far pagare il fatto di essere stato scaricato senza un preavviso. Una contromossa, quella di Marotta, tanto elementare e immediata “da risultare raffinata”, scrive il Corriere dello Sport. L’idea dell’Inter è di convincere l’argentino ad aprire la porta ai colori nerazzurri e ...

Malagò : siamo contenti per i 60 milioni aggiuntivi Allo sport : Malagò: "siamo molto contenti della notizia dei 60 milioni di euro supplementari per il mondo dello sport. Vuol dire che nel 2018 le attività

Addio ad Andrea Camilleri - una vita passata fra letteratura e sport : in bici sotto le bombe - l’amore per il pAllone e la Ferrari : Si è spento Andrea Camilleri, celebre scrittore italiano che ha dato vita alle vicende del Commissario Montalbano. Non solo un grande uomo di cultura, ma anche fervente appassionato di sport, odiato durante il fascismo, amato col passare del tempo Una storia non ha senso senza un fine e purtroppo tutte ne hanno una. Lo sa bene chi alla scrittura ha dedicato la sua vita come Andrea Camilleri, scomparso quest’oggi a Roma all’età di 93 anni ...

Alessandro “Stermy” AvAllone è il volto eSport dell'Inter nella campagna Not for Everyone : Tifosi e appassionati di calcio sapranno che in questo momento l'Inter è alle prese con la costruzione della nuova squadra sotto il comando di Antonio Conte, ma, a quanto pare, il club nerazzurro pensa a 360 gradi e ha dato il via a una nuova campagna mirata a portare il brand tra i grandi marchi globali.La campagna in questione è chiamata Not for Everyone e, attraverso essa, la società vuole "raccontare la nuova era dell'Inter. Quella che ...

Calciomercato - Zidane Jr in PortogAllo : il centrocampista firma con il Desportivo Aves : Enzo Zidane, figlio maggiore del tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane, ha firmato un contratto di due anni con il Desportivo Aves, squadra militante nel massimo campionato portoghese. Lo ha annunciato il club lusitano. Il centrocampista 24enne era stato ceduto in prestito la scorsa stagione dal Losanna al Rayo Majadahonda, club spagnolo di seconda divisione. Calciomercato, le ultime dall’estero: oggi vertice Psg-Neymar, lo United spende ...

De Laurentiis al CorSport : “No Allo scambio Icardi-Insigne. Per James stiamo lavorando. Rodrigo ci ha detto no” : Aurelio De Laurentiis, 15 anni dopo il suo arrivo a Napoli si siede al tavolo del suo Hotel di Dimaro per essere intervistato dal Corriere dello Sport. Riflessioni profonde su come questi anni di calcio hanno cambiato l’uomo De Laurentiis, aprendogli mondi e orizzonti che prima non aveva esplorato. Ragiona quasi come un uomo che sembra abbia voglia di scendere in politica… “Ma che mi prende in giro?” Eppure fondare un partito del football ...