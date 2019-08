Tagli e styling capelli per donne over 40 | i 5 errori da evitare

Fonte : vanityfair

(Di sabato 17 agosto 2019) Idelle star40Idelle star40Idelle star40Idelle star40Idelle star40Idelle star40Idelle star40Idelle star40Idelle star40Idelle star40Idelle star40Idelle star40Idelle star40Idelle star40Idelle star40Idelle star40Idelle star40Idelle star40Idelle star40Idelle star40Idelle star40Idelle star40 Aver toccato la soglia dei 40 anni per Kate Hudson è stato ben più di un fatto anagrafico. La star da quel giorno ha optato per un cambio di look importante: niente piùlunghi almeno per un po’. Ilo corto durante la maternità e i caschetti sfoggiati dopo (compreso quello biondissimo di questa estate) ne ...

glamouritalia : Superati i vent’anni l’imperativo è quello di essere sempre in ordine. Anche i tagli più creativi vanno curati in o… -