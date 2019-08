Ragazzo di 13 ani mentre passeggia sulla spiaggia trova qualcosa di incredibile

Bergamo - travolti con l’auto dopo una lite : morto anche il secondo Ragazzo dopo agonia di oltre 30 ore. I genitori donano gli organi : Non ce l’ha fatta Matteo Ferrari, il giovane 18enne travolto dall’auto guidata da Matteo Scapin nella notte tra sabato e domenica mentre era in scooter con l’amico 21enne Luca Carissimi, morto nello scontro. I due sono stati speronati ad Azzano San Paolo, nel Bergamasco, dal 33enne di Curno, ora in cella con l’accusa di omicidio volontario, dopo una lite in discoteca a Orio al Serio. L’appena maggiorenne è deceduto ...

Roma - allerta terrorismo/ Ragazzo siriano "Domani andrò in paradiso nella capitale" : Roma, allerta terrorismo. Un Ragazzo siriano di 25 anni intercettato ha detto: "Domani andrà in paradiso nella capitale". Cosa sta succedendo?

Fondi russi alla Lega - Bisignani : “Salvini? Sua tenuta di nervi molto fragile e debole. Sua reazione è da Ragazzo viziato” : “Caso russia-Lega? Di questa vicenda mi preoccupa molto più un altro aspetto rispetto all’inchiesta aperta dalla Procura di Milano. Il problema vero è la tenuta di nervi di Salvini che si è sciolta come neve al sole. Pensavamo di avere un leader forte e carismatico che invece ha dimostrato di essere molto debole e fragile. Come ha reagito a queste prime notizie è veramente da ragazzo viziato“. Sono le parole dell’ex giornalista ...

Juventus - per Zaniolo c’è la fila ma il Ragazzo ha fatto la sua scelta : Juventus – Tra i nomi finiti sul taccuino di Fabio Paratici, c’è certamente quello di Nicolò Zaniolo. Il ragazzo è considerato uno dei migliori prospetti del calcio italiano, e proprio per questo motivo i bianconeri stanno cercando di assicurarsene le prestazioni. Il progetto di ringiovanimento della rosa della Juventus è partito con grande determinazioni, tanto […] More

Ragazzo di 20 anni dichiarato morto si sveglia il giorno dopo : amici e parenti stavano organizzando il funerale : parenti e amici stavano organizzando il suo funerale ma lui un giorno dopo esser stato dichiarato morto si è risvegliato all’improvviso. È successo in India, come riferisce l’Independent: un Ragazzo di 20 anni, Mohammad Furqan aveva avuto un incidente stradale in seguito al quale, lunedì pomeriggio, è stato portato d’urgenza in ospedale dove i medici ne hanno constatato il decesso. La salma del giovane era stata poi riportata ...

Ragazzo morto alla Sapienza di Roma - gli organizzatori : "No a strumentalizzazione della tragedia" : I promotori della manifestazione legata alla Notte bianca, intervengono sul drammatico incidente costato la vita al 26enne. Codacons: "Tragedia annunciata"

Per Francesca Cipriani Walter Nudo è gay ed è fidanzato con un Ragazzo : Confronto tra Francesca Cipriani e Walter Nudo a Live- Non è la d'Urso: lei lo ha accusato di fingersi eterosessuale ma di essere, in realtà, legato ad un uomo. Per Francesca Cipriani, il rifiuto da parte di Walter Nudo è stata una vera e propria delusione e, ospite di Live- Non è la d’Urso, la showgirl ha lanciato delle pesanti accuse nei confronti dell’ex concorrente del Gf VIP.-- Ospite di Live, la showgirl ha ribadito il suo ...