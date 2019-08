Basilicata | donna annega a Metaponto mentre fa il bagno con la figlia

Basilicata - incendio in un capannone : morta donna nigeriana : Emanuela Carucci Il fatto in provincia a Metaponto, in provincia di Matera. La vittima era impegnata nel lavoro dei campi È accaduto nella notte. Un incendio è divampato in un capannone a Metaponto, un Comune in provincia di Matera. A perdere la vita una donna nigeriana di 28 anni, mamma di due minori, che viveva all'interno dell'edificio insieme ad altri immigrati. Si tratta di persone impegnate nel lavoro nei campi.Sul posto sono ...