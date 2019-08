Sindaco chiude fontana contro sprechi | avversari accusano ci bevevano i

Incendio in un capannone - in fiamme plastiche e oli alimentari. Il Sindaco : “Non uscite e chiudere le finestre” : L’Incendio è scoppiato nella notte in un capannone a Faenza, nel ravennate. Alte colonne di fumo nero sono visibili anche a...

Faenza - incendio in un magazzino : “tonnellate in fiamme - tra cui olio alimentare e plastica”. Il Sindaco : “Restate in casa e chiudete finestre” : “Tonnellate di materiale in fiamme”, tra cui olio alimentare, ceramiche e plastica. Sono i materiali che dalla scorsa notte stanno bruciando in un magazzino di logistica di Faenza, in provincia di Ravenna. Le fiamme, accompagnate da vari scoppi, hanno sprigionato alte colonne di fumo visibili anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono operative sette squadre di Vigili del Fuoco da Faenza, Ravenna, Forlì e Bologna oltre ai ...

"Le nomadi si fanno il bidet nella fontana". E il Sindaco deve chiuderla : Claudio Cartaldo A Fossano il primo cittadino Dario Tallone (Lega) costretto alle misure drastiche: "Questione sanitaria" Il problema è sanitario. E la colpa sarebbe dei "sinti". Per questo il sindaco leghista di Fossano, Dario Tallone, ha dovuto chiudere i rubinetti della fontana del paesino in provincia di Cuneo. Per ora verrà aperta dal venerdì sera e chiusa il lunedì mattina, ma "se si verificheranno ancora episodi del genere ...

Allarme legionella nelle Riviera Ligure - Sindaco chiude le docce della spiaggia : Fabrizio Tenerelli Il sindaco di Riva Ligure, in provincia di Imperia, ha chiuso le docce di una spiaggia pubblica, a scopo cautelativo, per il rischio di legionella. A marzo c'era stato un caso, il 9 luglio scorso le analisi, seguite oggi da una pec del'Asl 1 Dopo l’escherichia coli a Rimini, ci mancava la legionella nella Riviera Ligure di ponente. Per fortuna, non è stato emesso alcun divieto di balneazione, ma il sindaco di Riva ...

Nube tossica sulla città. Il Sindaco : “Non uscite di casa e chiudete le finestre” : Basta guardare le immagini per giudicare il disastroso incendio che da questa mattina offusca il cielo di Porto Torres. Una Nube densa, nerissima, che potremmo quasi definire apocalittica, ha risvegliato turisti e cittadini dalle ore 10 di oggi. E subito si è espansa per tutta l’area, annuvolando artificialmente tutto il circondario. Ma non si tratta di nuvole e nemmeno di un fumo normale: questa è una Nube tossica, ed è scattato immediatamente ...

Allerta Meteo Toscana - il Sindaco di Livorno chiude scuole - parchi e cimiteri : In seguito all’Allerta Maltempo il Sindaco di Livorno Luca Salvetti ha disposto per la giornata di domani, in via precauzionale, la chiusura di scuole, dei parchi pubblici e dei cimiteri. E’ quanto si spiega dall’amministrazione in conseguenza del codice arancione diramato dalla Protezione civile regionale per possibili forti piogge e temporali a partire dalla mattina di domani, lunedi’ 15 luglio, con conseguente rischio ...