Salvini va contro il diritto internazionale e la magistratura Fermiamolo!

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019) L’esigenza di soccorrere le persone in difficoltà, specie se in pericolo di vita, è scolpita da tempo immemorabile nella coscienza giuridica dell’umanità. Basti pensare che già ai tempi della diciannovesima dinastia egizia (circa 1.200 anni prima di Cristo) vigeva una norma, immortalata in alcune iscrizioni, secondo la quale chi rifiutasse aiuto a una persona in difficoltà doveva essere linciato e lasciato tre giorni senza cibo. Si tratterebbe di una pena eccessiva per l’ “ex” ministro degli Interni, data in particolare la frequenza, intensità e abbondanza dei suoi pasti, consegnati ai posteri da un numero spropositato di selfie. E’ però innegabile chesi sia macchiato in continuazione della colpa descritta nelle steli egiziane. Lo ha rilevato, da ultimo, il Tribunale amministrativo di Roma, in sede di concessione della sospensiva sul ...

PaoloGentiloni : Sempre più instabile e spaventato, #Salvini si accanisce contro i migranti di #OpenArms. Ma anche nei giorni che gl… - LegaSalvini : ?? RETROSCENA CHOC SULLA OPEN ARMS ++ OPEN ARMS, ELISABETTA TRENTA AVEVA PROGRAMMATO TUTTO PER FAR SBARCARE I MIGRAN… - fattoquotidiano : Crisi, Salvini contro Renzi: “Non lo vota neanche la sua famiglia”. Contestatori fischiano per 40 minuti: “Scemo? N… -