Rai senza diritti tv Champions | «Abbiamo tanto calcio e non solo»

Benedetta Rinaldi fuori dalla Rai : “Senza mio marito come farei ad andare avanti?” : Benedetta Rinaldi è rimasta senza programmi in Rai Momento difficile per Benedetta Rinaldi. La giornalista e conduttrice è rimasta fuori dai nuovi palinsesti Rai. A settembre non tornerà alla guida di Unomattina né a quella di qualche altro programma televisivo. Una scelta che la presentatrice ha appreso dai giornali, senza avere alcuna comunicazione diretta dai […] L'articolo Benedetta Rinaldi fuori dalla Rai: “Senza mio marito come ...

Chi è senza colpa - Rai 3/ L'ultima apparizione di James Gandolfini - oggi - 12 agosto - : Chi è senza colpa in onda oggi, 12 agosto 2019, su Rai 3. Nel cast brilla la stella di Tom Hardy che è il protagonista della storia.

Chi è senza colpa : il film con Tom Hardy e James Gandolfini Stasera su Rai 3 : Oggi, alle 21:05, un teso e malinconico noir metropolitano sceneggiato dal Dennis Lehane di Mystic River.

Piero Marrazzo senza stipendio - altro disastro : dopo la sospensione - la Rai... : È passato un mese, ormai, dal provvedimento di sospensione che ha colpito Piero Marrazzo, da considerarsi ormai ex corrispondente della Rai da Gerusalemme. E, si apprende da quanto pubblicato da Il Giornale, ad oggi Marrazzo rimane senza stipendio e in attesa di una decisione definitiva da parte dal

Ascolti Tv Venerdì 2 Luglio - Grand Tour su Rai 1 senza grossi sfidanti : Ascolti Tv Venerdì 2 Luglio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Grand Tour – Rai 1 – milioni e % La Sai L’ultima Reloaded – Canale 5 – milioni e % Italia – Kenia pallavolo femminile qual. olimpica – Rai 2 – milioni e % Chicago Med 1a Tv Free (3 ep.) – Italia 1 – mila e % Die Hard – Rete 4 – mila e % Fiore – Rai 3 – mila e % Tut seconda parte ...

Rai - stop nomine Cda senza parere Mise su piano industriale : “Siamo molto soddisfatti. La Commissione di vigilanza ha capito e maturato nel tempo un orientamento che salvaguarda da una parte il ruolo della commissione stessa e dall’altro anche il percorso Rai ancorandolo ad alcuni punti fermi, evitando anche il mercato agostane delle nomine”. Così Giorgio Mulè di Forza Italia ha commentato all'Ansa l’approvazione all'unanimità di questa mattina da parte della Vigilanza Rai della risoluzione da lui ...

In tenda davanti alla fabbrica - opeRaio senza soldi da mesi : "Non riesco più a fare la spesa" : Protesta di un operaio di Blutec davanti allo stabilimento ex Fiat a Termini Imerese (Palermo). Vito La Mattina, 52 anni...

Nuovi Raid negli ospedali di Napoli - la resa dei vigilantes : «Noi senza poteri» : Ancora violenza contro gli operatori sanitari negli ospedali: quando non sono i camici bianchi, tocca alle guardie giurate. Pesante il bilancio dell'ultimo fine settimana. Il commissario della...

Antonella Clerici e frecciatina alla Rai : Senza lavorare vengo pagata! : Quest’anno Antonella Clerici è rimasta esclusa dalla Rai, anche se lei ha un cospicuo contratto che la lega alla tv pubblica fino all’estate 2020. Per questo motivo, anche Senza lavorare, continua a percepire un cospicuo stipendio Senza nemmeno comparire in televisione e non avrà alcun programma in tv almeno fino alla prossima primavera, nel frattempo, il suo cospicuo contratto con la Rai rimanga perfettamente in essere, in quanto scadrà solo ...

Autostrade - opeRai in subappalto senza straordinari. Cisl : “Ispettorato agisca anche contro Aspi”. La replica : “Verificheremo” : Hanno lavorato nei cantieri delle Autostrade per 12 ore al giorno e oltre, anche nei giorni festivi, ma non hanno mai ricevuto dal datore di lavoro – la M.E. Spa di Mosciano Sant’Angelo (Teramo) – alcun compenso per il lavoro straordinario. La denuncia è della Filca Cisl di Chieti. Gli operai e gli impiegati in vertenza sono assunti dall’abruzzese M.E. in regime di subappalto: il committente è Autostrade per l’Italia (del gruppo ...

Il passato bussa alla porta - su Raidue mai acquistare casa senza conoscere il vecchio proprietario : Non ha proprio le tempistiche dalla sua parte, la protagonista de Il passato bussa alla porta, il film in onda questa sera, 19 luglio 2019, alle 21:20, su Raidue. Robyn Flynn (Angie Patterson) si ritrova infatti ad affrontare un pericoloso nemico poco dopo aver dato via alla sua nuova attività.Il passato bussa alla porta, la trama Robyn ha da poco acquistato una villa Vittoriana tra le montagne, per realizzarvi un Bed & Breakfast. La ...

