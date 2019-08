Molti utenti usano le password che sono state violate | ma Google ha la soluzione

WhatsApp - Instagram e Facebook non funzionano a Molti utenti : WhatsApp, Instagram e Facebook non funzionano a molti utenti da diversi minuti. Secondo le segnalazioni su Twitter – consultabili attraverso gli hashtag #WhatsAppdown, #Instagramdown e #Facebookdown – i tre servizi, tutti di proprietà di Facebook, hanno smesso di funzionare correttamente