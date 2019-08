Fonte : direttasicilia

(Di venerdì 16 agosto 2019) L’estate2019e degli schiamazzi notturni è. Se Ferragosto segna il momento che porta via con sé l’estate, lo stesso non si può dire per coloro i quali si sentono delle promesse mancatecanzone italiana e internazionale. Che siano canzoni neomelodiche, italiane o inglesi non c’è pace per chi vuole passare delle rilassanti notti immersi nel silenzio delle campagne siciliane. Ilè servito in tutte le periferie delle città siciliane con buona pace di chi deve sorbirsi prestazione canore più che discutibili e che rimbombano nella notte di chi vorrebbe “godersi” le meritate ferie d’agosto, magari rilassandosi. “Canta che ti passa” dice una famosa canzone ma almeno “canta ad un volume normale”, risponde il vicino di casa esasperato e soprattutto ricorda che “la tua vena canterina ...

DirettaSicilia : (L'estate siciliana della baldoria è servita: vietato dormire tra karaoke e festini) su Diretta Sicilia -… - nonfraledonne : @Wonderlover85 Parlavo di una Fede che ha detto questa cosa dicendo che lei l’estate lavorava (noi no?!?!?) e che P… - TillysKitchen : RT @Sicilianetfood: #scrivodellestate GRANITA DI PISTACCHIO DI BRONTE una specialità siciliana perfetta per l’estate! ?? ???? -