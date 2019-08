«Ciao guerriera» : in migliaia a Brescia per l’ultimo saluto a Nadia Toffa Video|Foto : A celebrare la messa padre Maurizio Patriciello, il parroco simbolo della lotta alla Terra dei Fuochi: «Il suo lavoro era una missione». In centinaia da tutta Italia per l’ultimo saluto alla conduttrice de «Le Iene»

