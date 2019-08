Formula 1 – Dal rapporto con Verstappen all’abilità da rubare a Hamilton | Leclerc svela

Formula 1 – Dal futuro di Bottas alla Ferrari - la calda estate di Wolff : “Hamilton? Sì - gli ho chiesto un parere” : Toto Wolff a 360 gradi: le verità del team principal Mercedes sul futuro di Bottas e sulla Ferrari Le estati di Toto Wolff non sono mai noiose: nonostante la prima metà di stagione ricca di vittorie, il team principal della Mercedes ha tanto a cui pensare. La pausa estiva servirà in particolar modo all’austriaco per decidere quale sarà il futuro di Bottas: “è una decisione difficile perché conosco Valtteri sin dalla Formula ...

Ivan Perisic non convocato. Il Bayern ora è a un passo : la Formula scelta dall'Inter : Ivan Perisic si avvicina al Bayern Monaco. L’attaccante croato, in trattative coi campioni di Germania, non è infatti partito assieme al resto della squadra alla volta di Valencia dove l’Inter è attesa stasera da una amichevole. Perisic, 30 anni, potrebbe sbarcare in Bundesliga con la formula del pr

Formula 1 - Bottas schiacciato dalla pressione : il possibile addio alla Mercedes destabilizza il finlandese : Le parole di Wolff dopo il Gp d’Ungheria hanno acceso il dibattito su chi sarà il compagno di Hamilton nel 2020, Bottas sembra non reggere al momento la pressione dell’attesa Una stagione molto migliore rispetto a quella passata potrebbe non bastare a Valtteri Bottas per difendere il proprio sedile, visto che la Mercedes starebbe pensando di sostituirlo con Ocon nella prossima stagione. AFP/LaPresse Due vittorie e quattro pole ...

Formula 1 - Ricciardo penalizzato in Ungheria : l’australiano partirà dal fondo dello schieramento : La Renault ha deciso di sostituire alcune componenti sulla monoposto dell’australiano, incorrendo così in penalità Niente diciottesima posizione per Daniel Ricciardo, l’australiano infatti partirà ultimo sulla griglia di partenza del Gp di Budapest. Viste le pessime qualifiche dell’ex Red Bull, la Renault ha deciso di sostituire alcune componenti sulla propria monoposto, dotandola di nuove MGU-H, MGU-K, turbo, motore a ...

Formula 1 – Binotto per nulla sorpreso dal risultato delle qualifiche in Ungheria : “sapevamo di non essere favoriti - ma…” : Mattia Binotto sincero dopo le qualifiche del Gp dell’Ungheria: le parole del team principal Ferrari dopo il quarto e quinto posto di Leclerc e Vettel qualifiche non troppo soddisfacenti per la Ferrari oggi all’Hungaroring: Leclerc e Vettel hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto, con il giovane monegasco che ha commesso un nuovo imperdonabile errore in Q1. photo4/Lapresse Al termine del sabato di qualifiche non è ...

Formula 1 – Dal problema al motore alle condizioni meteorologiche - Bottas sincero : “ecco cosa è successo” : Valtteri Bottas sincero dopo la prima giornata di prove sul circuito dell’Hungaroring: le parole del finlandese della Mercedes Dopo lo schianto della settimana scorsa ad Hockenheim, Valtteri Bottas ha vissuto una giornata complicata oggi all’Hungaroring, nella prima giornata di prove del Gp d’Ungheria. Nelle Fp1 il finlandese della Mercedes non ha potuto girare in pista a causa di un problema al motore che lo ha costretto ...

Formula 1 – Incidente camion Renault : arrivano buone notizie dal team - dimesso l’autista del mezzo : Il conducente del mezzo incidentato è stato dimesso dall’ospedale, così da trascorrere la convalescenza presso la sua abitazione arrivano buone notizie dalla Renault dopo l‘Incidente che ha coinvolto un proprio camion sull’autostrada M1 vicino alla città di Gyor, durante il trasferimento dal circuito di Hockenheim a quello di Budapest. Il mezzo è uscito fuori strada dopo aver urtato probabilmente le barriere divisorie ...

Formula 1 – Verstappen via dalla Red Bull? Horner per nulla allarmato : “sono tranquillissimo - ecco perchè” : Christian Horner sereno sulla situazione di Verstappen: il team principal della Red Bull per nulla allarmato su un possibile addio dell’olandese Nelle ultime ore ha fatto clamore uno scoop davvero incredibile, secondo il quale la Ferrari avrebbe rifiutato le proposte di Verstappen ed Hamilton, preferendo di puntare sul giovane Leclerc. In molti, dunque, si sono domandati se il pilota olandese della Red Bull si sia stancato del suo ...

Formula 1 – Leclerc contro le barriere in Germania! Il pilota Ferrari fatto fuori dal… cartellone Mercedes [VIDEO] : Charles Leclerc fuori all’ultima curva dopo il 29° giro del Gp di Germania: il pilota Ferrari sbatte contro il cartellone dei 125 anni della Mercedes e abbandona la corsa Incredibile quanto accaduto al termine del 29° giro del Gp di Germania. Uno strepitoso Charles Leclerc, secondo in rimonta e con il tempo più veloce in pista, è finito fuori pista all’ultima curva, sbatte contro il cartellone dei 125 anni della Mercedes e ...

Formula 1 – Che paura per Leclerc! Esce dal box e rischia l’incidente con Grosjean : punita la Ferrari [VIDEO] : Grosso rischio per Charles Leclerc all’uscita dai box dopo la safety car arrivata in pista per l’incidente di Perez: il pilota monegasco riceve l’ok per ripartire e rischia l’impatto con Grosjean. Multata la Ferrari La Ferrari rischia un clamoroso incidente nelle fasi iniziali del Gp di Germania. Le condizioni di bagnato della pista hanno messo in difficoltà diversi piloti, fra i quali Perez che si è girato finendo ...

Formula 1 – La strana partenza del Gp di Hockenheim : prima la safety car - poi si parte dalla griglia! [VIDEO] : partenza ‘bagnata’ nel Gp di Hockenheim: prima diversi ‘formation lap’ dietro la safety car, poi si parte dalla griglia Inizia sotto la pioggia il Gp di Germania 2019. Il tracciato di Hockenheim è stato bersagliato da una pioggia battente che è diminuita solo pochi minuti prima dell’inizio della gara. L’asfalto bagnato dall’acqua ha costretto i piloti a diversi ‘formation lap’ dietro la ...

Formula 1 – Guai per Ricciardo : l’australiano trascinato in tribunale dal suo ex consulente : Ricciardo trascinato in tribunale: l’ex consulente del pilota australiano chiede un risarcimento di circa 11 milioni di euro Problemi per Daniel Ricciardo: alla vigilia dell’undicesimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1, in programma domenica ad Hockenheim, l’australiano deve fare i conti con un imprevisto fastidioso. Ricciardo infatti è stato trascinato in tribunale dal suo ex consulente. Glenn Beavis richiede ...

Formula 1 - Marko allontana Vettel dalla Ferrari : “se vuole uscire dalla crisi - ecco cosa deve fare” : Il super consulente della Red Bull ha parlato della situazione di Vettel, dandogli un sorprendente consiglio in vista della prossima stagione La stagione di Sebastian Vettel rischia di essere una delle peggiori della sua carriera, considerando i 100 punti di ritardo incassati da Hamilton dopo appena dieci gare. Photo4/LaPresse Incidenti, errori e fuori pista hanno condizionato finora l’annata del tedesco, che non riesce a tirarsi ...

Dalla Formula 1 alla Dakar - Fernando Alonso rompe gli indugi : “vi dico cosa ho in mente” : Il pilota spagnolo ha parlato del proprio futuro, facendo chiarezza su quelli che sono i suoi obiettivi Nelle ultime settimane hanno continuato a rincorrersi le voci sul futuro di Fernando Alonso, dividendosi tra un ritorno in Formula 1 e un debutto nella Dakar. AFP/LaPresse A spegnerle entrambe ci ha pensato proprio il diretto interessato, intervenuto al lancio della “Liberbank Challenge” di eSports, evento che sta ...