Ciclismo | è morto Felice Gimondi

Ciclismo - la tragedia di Lambrecht : il belga è morto per gravi lesioni al fegato : Il medico della Lotto Soudal, la squadra dello sfortunato ventiduenne corridore belga, ha spiegato ai media le cause del decesso di Lambrecht: "Bjorg è morto per una grave lacerazione del fegato che ha causato un'enorme emorragia interna, e di conseguenza anche un arresto cardiaco. Con tali emorragie, sarebbe stato necessario un miracolo che purtroppo non si è realizzato".Continua a leggere

Ciclismo - Lotto Soudal : “Lambrecht è morto per la lacerazione del fegato e un’emorragia interna” : La Lotto Soudal ha fatto luce sulle cause della morte di Bjorg Lambrecht, occorsa due giorni fa durante la terza tappa del Giro di Polonia. Il 22enne belga è caduto attorno al 40esimo chilometro, è finito in un fossato ed è andato a sbattere contro un sostegno in cemento: purtroppo la corsa verso l’ospedale si è rivelata inutile e il ciclista è deceduto. La sua squadra, tramite un comunicato stampa redatto dal dottore Maarten Meirhaeghe, ...