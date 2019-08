TENTATO SEQUESTRO TORINO | VIDEO CHOC Tutti i dubbi | dal movente all' uomo in fuga

Torino - donna caricata con forza su furgone : video choc/ TENTATO SEQUESTRO per debito : Torino , donna caricata con forza su furgone : sequestratori stranieri fermati. Alla base una truffa? Il video choc in pieno giorno.

Sequestro arsenale - ambasciatore ucraino scrive a Salvini : “Chiarisca accuse su minacce atTENTATO” : L'ambasciatore dell'Ucraina in Italia scrive al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per chiedergli di chiarire le sue dichiarazioni sul presunto "gruppo ucraino" che avrebbe minacciato di attentare alla sua vita. Salvini, dopo l'operazione della Digos, si era preso il merito della segnalazione del gruppo di ultradestra, sostenendo che stesse preparando un attentato contro di lui: ma la Digos ha smentito questa ricostruzione.Continua a leggere