Facebook pensa agli utenti | per una volta | ecco le nuove opzioni per la privacy dei gruppi

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 15 agosto 2019)cambia la policy relativa alla gestione delladeiandando a semplificare e rendere più essenziale il tutto. I menu diminuiscono così come leche risultano più semplicemente accessibili per venire incontroe per garantire uno sguardo chiaro e senza (brutte) sorprese per la gestione della riservatezza, scopriamone di più. … L'articolo, per unaleper ladeiproviene da TuttoAndroid.

FedericoDinca : #Zaia attacca da mesi il #M5S. Qualcuno pensa veramente che, durante il tour elettorale nel Sud Italia, #Salvini pa… - lul4my : RT @jiaxoxing: Antonio, 58 anni. Non fa lo scontrino a 3/4 dei suoi clienti. Quando prende i mezzi pubblici non fa mai il biglietto. Pensa… - gpezzarini : Pensa che figata: un governo stabile composta da 'instabili' -