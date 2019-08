Chiave bulgara | in pochi secondi i ladri entrano in casa

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 15 agosto 2019) Valentina Dardari Questo strumento riesce ad aprire le serrature a doppia mappa inssimo tempo. A Torino, solo in agosto, già arrestate 70 persone Il terrore di agosto 2019 si chiama. Questo grimaldello, inventato durante la Guerra Fredda dai servizi segreti dei paesi dell’Est, è adesso molto in voga tra iper entrare negli appartamenti di chi è partito per le vacanze. Nelle prime due settimane di agosto, solo a Torino, sono state arrestate già 70 persone. Circa metà di questi sono risultati autori di furti o tentati furti. L’ultima operazione ha riguardato una coppia di georgiani colti in flagrante in corso Traiano. I due, poco più che 30enni, stavano cercando di entrare in un’abitazione usando proprio una, che rened possibile aprire le porte blindate senza lasciare segni. Domani, venerdì 16 agosto, verranno rimpatriati in Georgia. ...

tonitho : @pentagram54 @umbertosmaila io c'ho la chiave bulgara, appena posso vengo li e apro la tua villa nia x i profughi russi e ucraini - moondo_info : Ecco la 'chiave bulgara' con cui i ladri aprono ogni serratura - molinaro_enrico : RT @luca_passani: Qual'è quella chiave che apre la stragrande maggioranza delle porte? La chiave bulgara #notSuprised -