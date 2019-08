TouchRetouch fa svanire istantaneamente i particolari indesiderati dalle vostre foto

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 14 agosto 2019)è un'applicazione per ilritocco che permette di rimuoveregli oggettiin modo semplice ed efficace. L'app consente di eliminare iche inquinano lesemplicemente evidenziandoli, come cavi elettrici, pali, graffi, persone indesiderate, brufoli e imperfezioni della pelle, oggetti artificiali come semafori, cartelli stradali, cassonetti dell'immondizia ecc. L'articolofaproviene da TuttoAndroid.