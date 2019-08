Toninelli | “Battaglia su Ponte Morandi mi è costata | ma la rifarei”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Roma, 14 ago. (AdnKronos) – “Ho, abbiamo, fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità” per “far risollevare dalle macerie una città ferita, , e con lei un intero Paese”, lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Danilo, su Facebook. “Questa battaglia – sottolinea – mi èmolto: mi sono messo contro l’intero sistema politico, mediatico, affaristico italiano e per questo hanno cercato in ogni modo di screditarmi, di descrivermi come non sono. Ma rifarei comunque tutto ciò che ho fatto, altre cento, mille volte. Perché l’ho fatto per i genovesi e per tutti i cittadini”. “A un anno esatto dal crollo del, . – prosegue– E questo pensiero, che mi rende orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto, lenisce lo sconforto”.“Il nuovolo pagherà chi lo ...

