Ravenna | delitto in piadineria | ex vigilessa uccide compagno

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Al culmine dell'ennesima lite, ha impugnato un coltello e si è scagliata contro ilndolo. È accaduto al Lido Adriano, frazione balneare di. Maila Conti, exmilanese di 51 anni, gestiva con il fidanzato Leonardo Politi, 61enne originario di Piacenza, unain via Caravaggio. Le liti, anche furibonde, erano all'ordine del giorno, così come le repentine riconciliazioni. Anche la sera della tragedia avevano avuto un'animata discussione in pubblico. IlUn momento prima ridevano e ballavano insieme, l'attimo dopo si aggredivano a male parole. Il rapporto tra Maila e Leonardo era così: un eterno ottovolante. Tutti, al Lido Adriano dove gestivano, da pochi mesi, un chioschetto di piadine in via Caravaggio, lo sapevano. E, probabilmente, in molti, si erano immaginati un tragico epilogo. La tragedia si è consumata nella notte tra lunedì e ...

gooka___ : RT @TgrRai: Anziana di 79 anni uccisa a martellate, il marito 87enne accusato di omicidio volontario. Il delitto a #Faenza, in provincia di… - TgrRai : Anziana di 79 anni uccisa a martellate, il marito 87enne accusato di omicidio volontario. Il delitto a #Faenza, in… -