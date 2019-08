Il costume è troppo stretto e Francesca Cipriani ‘esplode’ | “Esagerata”

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Da sempreama mettere in risalto le sue curve prorompenti. Abiti sexy, mini gonne e vestitini osé, outfit sempre audaci e seno sempre in bella vista. Ma l’ex gieffina quando si mostra in bikini dà sempre il meglio di sé: le ultime foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram stanno facendo impazzire i moltissimi fan.si sta godendo delle rilassanti vacanze al mare, tra sole e tanto relax. “È ora di prendere in mano la situazione”: con questa didascalia e con il suo consueto tono ironico ha pubblicato una foto hot sul suo profilo Instagram. Nell’immagine si vede la bella gieffina uscire dal mare e lasciarsi andare a una “strizzatina” al seno. In breve la foto ha raggiunto i 32mila like e centinaia di commenti. Una “bellezza incontenibile”, la definisce un fan.E ancora un’altro scatto in cui l’ex pupa ...

