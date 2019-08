Session | il successore spirituale di Skate arriverà a settembre su Steam Early Access e a

Fonte : eurogamer

(Di martedì 13 agosto 2019) Il gioco di simulazione diboardsu PC tramiteil 17e su Xbox One tramite Xbox Game Preview a ottobre, ha annunciato lo sviluppatore Crea-ture Studios. La versione finale dovrebbe essere lanciata all'inizio del 2020.Ecco una panoramica del gioco e della versione, tramite Crea-ture Studios:"Ispirato all'era d'oro delloboard (dai primi anni '90 ai primi anni 2000),consente ai giocatori di sperimentare com'è davvero loboard: un'incredibile cultura in cui non ci sono obiettivi diversi dall'esprimere la tua creatività e raggiungere il successo attraverso il duro lavoro, la perseveranza e un po' di follia. Questo è il gioco diboard più autentico di sempre:è un allontanamento consapevole dai giochi diboard in stile arcade".Leggi altro...