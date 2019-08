L’ultimo giallo artistico del governo gialloverde ha il finale sulla scala di Brera

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 13 agosto 2019) Milano. Una. E che sarà mai una? Del resto non è “La”. E’ solo (soltanto?) laprincipale per accedere al nuovoModern, il Palazzo Citterio che prima o poi aprirà le porte (ora si dice 2021). Ma è lasenza i cui gradini in quel museo, secondo James Bradburne, non s

calfra22 : @CampioneOmaggio @CausiLuigi @mariolavia Ma poi quale terremoto?!? Dici l'ultimo di amatrice? Be' più che prenderme… - tonlizet08 : @Giulio_pt @FMCastaldo @ArchCmc Ma non vorrei essere tediosa, ma a volte non è la quantità ma bensì la qualità , gu… - archeomemorie : RT @maraina81: Riassunto di una regione: una brezza piccante. Mare e peperoncino, vento e salsedine, giallo e azzurro. Altro da aggiungere?… -