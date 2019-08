L’Inter ha ceduto Ivan Perisic al Bayern Monaco

Nainggolan - che stoccata al L’Inter : “mi hanno ceduto perchè sto sul cazzo a qualcuno…” : Radja Nainggolan lascia l’Inter per approdare al Cagliari, ma prima di imbarcarsi in aeroporto rifila una stoccata ai nerazzurri: il motivo della cessione può essere imputabile ad un’antipatia Il trasferimento in prestito di Radja Nainggolan al Cagliari si candida ad essere l’operazione più strana del mercato. Il centrocampista belga ha rifiutato altre offerte per tornare in Sardegna, nel club che lo ha lanciato nel ...

Icardi ancora problemi con L’Inter. L’argentino non vuole essere ceduto : Icardi continua a creare problemi in casa Inter. Antonio Conte, appena arrivato aveva detto di non volere l’argentino e quindi si era mosso il mercato in uscita per lui. I neroazzurri lo avrebbero proposto al Manchester United in uno scambio per Lukaku, ma, a quanto scrive Repubblica, se la trattativa era già difficile di suo, adesso è completamente saltata perché l’attaccante argentino non ha intenzione di trasferirsi in Premier. ...