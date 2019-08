Italiano abbattuto dalla polizia francese a Mentone

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 13 agosto 2019) Un clocharddi 53 anni, di nome Renzo, è stato ucciso, domenica scorsa, con un colpo di pistoladi, poco lontano dal confine italodi Ventimiglia.con un colpo di pistola, perché animato da istinti suicidi si è scagliato contro i soccorritori armato di coltello. La tragedia si è consumata, domenica sera, nel quartiere Careï, in promenade Maréchal-Leclerc-de-Hautecloque, a, poco lontano dal confine italodi Ventimiglia, in provincia di Imperia. A farne le spese, come anticipato oggi dal quotidianoNice Matin, è un clocharddi 53 anni, di nome Renzo.La vicenda è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità transalpine, ma da quanto si apprende l’aspirante suicida avrebbe agito in preda ai fumi dell’alcol e la, dopo aver tentato invano di ...

