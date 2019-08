Casini | “Non si può consentire che a scegliere modi e tempi della crisi sia Salvini”

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 13 agosto 2019) Roma. Se gli si chiede un pronostico secco, lui un po’ riluttante se la cava così: “Complicata, ma non impossibile”. Lo dice Pier Ferdinando, al termine di una giornata trascorsa a Palazzo Madama a cercare di capire la piega degli eventi. “E’ ancora tutto confuso”, dice l’ex presidente

Luigi80451470 : RT @libero_cogito: 'Presidente Casini non mi faccia il Conte Mascetti con la supercazzola' Io voglio @Capezzone ministro nel prossimo gov… - rossella_falai : RT @CasagrandeStef: 'Presidente Casini, non mi fare il conte Mascetti con la supercazzola..' @Capezzone #Staseraitalia - _NoComunismo_ : @StaseraItalia @Pierferdinando 'i virus vanno combattuti con gli antibiotici, non sono contro la scienza', però, è… -