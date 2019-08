Case vacanza in nero | al Fisco sfuggono due affitti su tre

Controlli Case -vacanza - 66% irregolari : 9.40 Su oltre 400 Controlli effettuati per verificare la correttezza degli affitti delle case-vacanza , due su tre sono risultati irregolari .E' quanto ha scoperto la Guardia di Finanza nell'ambito delle verifiche iniziate a giugno in località balneari, in montagna e nelle città d'arte. Complessivamente sono stati effettuati 22.121 Controlli - il 22% in più del 2018, circa 400 verifiche al giorno che hanno riguardato oltre agli affitti anche ...

Case vacanza - dieci regole per prendere o dare in affitto un appartamento : dal contratto alle novità anti evasione : Una stretta all’evasione per gli affitti brevi e l’istituzione di un registro nazionale di tutte le strutture ricettive, comprese le Case vacanza. Sono le novità introdotte da un pacchetto di emendamenti della maggioranza al Decreto Crescita per fermare i cosiddetti “furbetti” degli affitti brevi. Sono migliaia infatti i locatari che ogni anno affittano, in proprio o attraverso le piattaforme online come Airbnb o Homeaway, le loro ...