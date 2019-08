CALCIOMERCATO INTER NEWS Biraghi idea per la fascia! | Ultime notizie

CALCIOMERCATO 13 agosto : Juve - pronte 6 cessioni. Inter-Icardi - le ultimissime. Cagliari - spunta Ounas : Calciomercato 13 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 13 agosto. JuveNTUS– Come confermato da Sarri, i bianconeri dovranno cercare di cedere 6 giocatori per evitare spiacevoli sorprese in chiave Champions. Perin, Rugani, Matuidi, Khedira, Mandzukic e Dybala verso l’addio. INTER– Situazione ingarbugliato per quel che riguarda Icardi. Il centravanti nerazzurro vorrebbe solamente la […] L'articolo Calciomercato ...

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Dzeko verso l'Inter - Icardi ha detto 'sì' - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ultime notizie: l'attaccante argentino avrebbe accettato l'importante proposta formulata dai giallorossi, il bosniaco verso Milano.

CALCIOMERCATO ultime notizie : Dybala - si avvicina il Psg - Inter più lontana : Calciomercato ultime notizie: Dybala, si avvicina il Psg, Inter più lontana La Premier League, almeno per il momento, non fa parte del futuro di Paulo Dybala; tuttavia, l’argentino difficilmente resterà a Torino nella prossima stagione. Calciomercato ultime notizie: Sarri, “dobbiamo tagliarne sei” Sfumato il trasferimento al Manchester United prima e quello al Tottenham dopo, Dybala è ancora un giocatore della Juventus anche se non ...

CALCIOMERCATO INTER – Ivan Perisic ha svolto le visite mediche con il Bayern Monaco : manca solo l’ufficialità della cessione : Ivan Perisic è ad un passo dall’addio all’Inter: svolte le visite mediche con il Bayern Monaco, manca solo l’ufficialità della cessione Dopo l’addio di Nainggolan e il lavoro per cedere Mauro Icardi, altro grande ‘esubero’ presente in rosa, l’Inter è pronta a mettere nero su bianco un’altra cessione, seppur temporanea. Sembrano ormai ultimati gli ultimi dettagli per il passaggio di Ivan ...

CALCIOMERCATO LIVE - tutte le trattative di lunedì 12 agosto in DIRETTA : Icardi al Napoli? Darmian vicino all’Inter : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 12 agosto dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione. OASport vi ...

CALCIOMERCATO 12 agosto : Roma-Rugani - stretta finale. Juve - addio Dybala. Inter-Dzeko - ci siamo : Calciomercato 12 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 12 agosto. ROMA– stretta finale per Rugani. Come riportato da “Alfredo Pedullà”, il difensore bianconero avrebbe già trovato l’accordo con il club giallorosso e l’affare potrebbe concretizzarsi nel giro dei prossimi giorni. JuveNTUS– 6 esuberi e mercato cessioni ancora nel vivo. Restano in bilico le […] L'articolo Calciomercato 12 agosto: ...

CALCIOMERCATO Juventus : per Icardi l’Inter fissa il prezzo- NEWS : Calciomercato Juventus: l’Inter non vuole fare sconti per il proprio centravanti Mauro Icardi. La punta argentina sarà l’uomo delle ultime tre settimane di mercato: l’Inter attende l’offerta giusta e non ha alcuna intenzione di svenderlo: nessun favore alla Roma ed al Napoli, che sembrano le più interessate al nerazzurro, e tanto meno nessun trattamento di […] More

CALCIOMERCATO 11 agosto : Inter-Dzeko - si entra nel vivo. Napoli - mistero James Rodriguez. Juve - Sarri tiene Dybala : Calciomercato 11 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 11 luglio. INTER– Dopo Lukaku, l’Inter si prepara all’affondo per Dzeko. L’attaccante della Roma resta il primo obiettivo offensivo dopo l’ufficialità del centravanti belga. Tutto dipenderà dalla volontà della Roma. Napoli– James Rodriguez resta in stand-by. L’attaccante colombiano potrebbe vestire la maglia azzurra solamente di ...

CALCIOMERCATO - le notizie del giorno – I nomi per il sostituto di Donnarumma - Perisic lascia l’Inter : Il Milan continua la preparazione in vista della prossima stagione con l’obiettivo di provare a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, l’intenzione è quella di riscattare l’ultimo deludente campionato. Nel frattempo la dirigenza si muove con insistenza sul Calciomercato, i rossoneri hanno intenzione di chiudere per un altro attaccante ed il nome è quello di Correa dell’Atletico Madrid, potrebbe essere il nuovo ...

CALCIOMERCATO INTER - accordo con il Bayern Monaco per la cessione di Perisic : manca solo l’ok di Zhang : accordo raggiunto tra l’Inter e il Bayern Monaco per la cessione di Ivan Perisic, il croato pronto a sbarcare in Bundesliga Il Bayern Monaco ha trovato il nuovo esterno, colui che non dovrà far rimpiangere Arjen Robben e Frank Ribery. Si tratta di Ivan Perisic, per il quale il club bavarese ha trovato l’accordo con l’Inter sulla base di un prestito oneroso di 5 milioni, più venti di riscatto. Prima della definitiva fumata ...

CALCIOMERCATO 10 agosto : Juve - Higuain resta? Napoli - passi avanti per Lozano. Inter-Dzeko - si chiude : Calciomercato 10 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi sabato 10 agosto. JuveNTUS– Continua a tenere banco il possibile scambio alla pari tra Icardi-Dybala. Tuttavia, come riportato nelle ultime ore, Paratici sarebbe pronto a mettere il veto alla cessione del numero 10 argentino. Novità anche sul fronte Higuain, il Pipita potrebbe essere confermato. INTER– passi […] L'articolo Calciomercato 10 agosto: Juve, Higuain resta? ...

Icardi e Dybala sono i tormenti del CALCIOMERCATO di Inter e Juventus : Ieri mattina (alle 9 del 9 agosto), l'Inter ha ufficializzato la notizia di Romelu Lukaku che ha scelto di indossare la maglia numero 9 per la stagione che sta iniziando. Il marketing di casa nerazzurra ha approfittato della coincidenza, contrassegnando questo importante momento proprio col numero 9, consegnando all'attaccante belga la maglia che, per diverse stagioni, è stata indossata da Mauro Icardi. Un segnale di rottura col passato netto e ...

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Ore decisive per Perisic al Bayern Monaco! - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, tutte le ultime notizie sulle trattative dei nerazzurri: Perisic in uscita, l'ex Cassano promuove il mercato.

CALCIOMERCATO INTER - il Bayern Monaco insiste per Perisic : nerazzurri però non convinti della formula : Il club bavarese vorrebbe ingaggiare il croato con la formula del prestito oneroso, ma l’Inter e il giocatore non sono convinti Ufficializzato l’acquisto di Romelu Lukaku, per l’Inter adesso è il momento di pensare alle uscite. In primis si lavora per la cessione di Ivan Perisic, giocatore che piace eccome al Bayern Monaco. Il club bavarese vorrebbe il croato con la formula del prestito oneroso, che tuttavia non convince ...