Buckingham Palace nega le accuse contro il principe Andrea

Boris Johnson è diretto a Buckingham Palace dalla Regina - gruppo di Greenpeace lo blocca : Un cordone pacifico di attivisti di Greenpeace ha bloccato il transito dell’auto che stava portando il premier entrante Boris Johnson dalla Regina Elisabetta. Mentre l’auto del futuro primo ministro passava su The Mall, a Londra, gli attivisti hanno fermato per qualche istante il corteo e le auto di sicurezza e hanno steso uno striscione con il messaggio “Emergenza climatica” davanti al veicolo sul quale stava viaggiando Johnson. “I ...

Baby George - dopo il compleanno Buckingham Palace svela un segreto sul bambino : Baby George compie sei anni e Buckingham Palace decide di svelare un segreto che riguarda il piccolo erede al trono. Per il compleanno del principino, mamma Kate Middleton e papà William hanno...

La Regina cerca uno chef per Buckingham Palace : La Regina Elisabetta sta cercando un Demi chef de Partie, la figura responsabile delle preparazioni per specifici settori della cucina. Un lavoro full time 5 giorni su 7, senza orari fissi per un salario di 24.500 euro all’anno. Non certo uno stipendio coi fiocchi, ma almeno la Regina ha aumentato il salario rispetto all’anno scorso. Per la stessa posizione infatti erano stati offerti 23.267 euro. LE CARATTERISTICHE CHE DEVE AVERE LO ...

Meghan - Kate la dieta reale rigorosa di Buckingham Palace - : Francesca Galici Far parte della famiglia reale inglese non dev'essere facile per chi non ci nasce. Ne sanno qualcosa Kate Middleton e Meghan Markle, sottomesse all'etichetta e al regolamento anche a tavola Meghan Markle e Kate Middleton sono le due spose borghesi dei principi William e Harry. Entrambi i figli di Carlo e Diana hanno scelto di convolare a nozze con donne non appartenenti a nessun casato nobiliare. È un segno dei tempi ...

Buckingham Palace - intruso scavalca il cancello e entra mentre la regina Elisabetta dorme : arrestato : Un giovane di 22 anni è riuscito a scavalcare l’imponente cancellata che recinta Buckingham Palace e si è introdotto nel cortile della residenza della regina Elisabetta, poi ha bussato a uno degli ingressi chiedendo che gli venisse aperta la porta. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì, mentre la Sovrana si trovava nel palazzo e stava riposando nei suoi appartamenti: il giovane è stato subito arrestato dalle guardie reali, che ...