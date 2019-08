WTA Cincinnati – Venus Williams si aggiudica il derby di casa | Davis ko in due set

Fonte : sportfair

(Di lunedì 12 agosto 2019)trionfa al primo turno del torneo WTA di: battuta la connazionalein due set Vittoria all’esordio peral torneo WTA di. La statunitense ha trionfato davanti al pubblico dicontro la connazionale, in untutto a stelle e strisce. La sorella di Serena, ha trionfato in un’ora e 40 minuti,ndosi il match col punteggio di 7-5, 6-2 e staccando dunque il pass per i sedicesimi di finale.L'articolo WTAsiildiko in due set SPORTFAIR.

danbrusca : WTA Cincinnati 1st Round Maria Sakkari (GRE 32) d. Camila Giorgi (ITA 52) 6-3 6-0 - GlobalShowGSRa1 : Tennis - Premiere di Cincinnati: Camila Giorgi perde da Maria Sakkari - danbrusca : WTA Cincinnati 1st Round Veronika Kudermetova (RUS 57 Q) d. Bernarda Pera (USA 64 WC) 6-2 6-3 -