Su YouTube la maggior parte dei video nega i cambiamenti climatici

Fonte : wired

(Di lunedì 12 agosto 2019) Protesta contro il cambiamento climatico (foto: Getty images) Cercando “” suci sono più probabilità di imbattersi inche ne neghino l’effettiva e allarmante esistenza. Questo è quello che emerge dallo studio pubblicato da Joachim Allgaier, presidente del Society and Technology, Human Technology Center (HumTec) della Rwth Aachen University di Aquisgrana in Germania. Lo studio fa notare come, sfruttando il portale per la diffusione deidi casa Google, izionisti e i teorici delle cospirazioni potrebbero avere la meglio su coloro che credono nella scienza, nonostante le precauzioni prese da. Lo studio evidenza il ruolo chiave che i social media hanno nella disinformazion, suggerendo agli scienziati di essere più creativi nello sviluppo dei metodi di divulgazione dei loro risultati. La ricerca condotta da Allgaier ha analizzato il ...

CarloStagnaro : 'Nell'intento di garantire maggior sicurezza e una durevole stabilità, la Repubblica verrà riorganizzata, trasforma… - sadefenza : La crisi è acclarata, le possibilità sono molte e variegate ma la maggior parte di queste non si possono neanche co… - simo26110561 : -