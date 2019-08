Salvo Di Carlo contro Sperti | ' Spero che a forza di leccare il c Gli finisca la saliva'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Non si rasserena il conflitto che vede interpreti Teresa Cilia, Giannie altre persone di Uomini e donne, il popolare programma pomeridiano di Canale 5. Da alcuni giorni Teresa sta avendo alcune discussioni con Raffaella Mennoia, autrice del programma pomeridiano di Maria De Filippi, e con Gianni che da lunghi anni è una delle figure più apprezzate della trasmissione. Giovedì 9 agosto, Teresa ha avuto un altro dibattito su Instagram, ma stavolta, a tal punto da usare la parola 'ignorante' con un post pubblicato su Instagram dove ha taggato proprio l'opinionista. Ieri a prendere le difese della moglie ci ha pensato ancheDi, lanciando un'altra frecciatina. Teresa CiliaGianni: 'Mai una cosa giusta in 20 anni, sei ignorante e senza personalità' Nei dettagli, infatti si e visto che Teresa Cilia ha puntato il ditoGianni, a cui ha detto ...

cicalot : @carlo_taormina Non è detto sia finita qui. Il governo dei cittadini (salvo la parte di minoranza) penso sia stato… - carlo_nicola : @vitalbaa Che la democrazia debba per forza andare verso il maggioritario, il presidenzialismo e che il Referendum… - carlo_tommasi : @MaxDangeli2 ? Ogni anima può trovare consolazione solo nel suo Sposo CRISTO GESÙ, Che ha detto di non temere e di… -