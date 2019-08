Milan | Sacchi | “Dirigenza è garanzia di valori e capacità | Giampaolo è uno stratega”

Fonte : milanworld

(Di lunedì 12 agosto 2019) A margine della festa per i trent’anni delClub Castelfidardo, l’ex tecnico rossonero Arrigoha parlato di mistere della sua squadra. Ai microfoni di Sky Sport, uno dei guru del calcio italiano ha speso parole al miele per l’attuale dirigenza dele per l’allenatore abruzzese. Di seguito, leggiamo le sue parole. “Conosco le persone che ci sono al: sono persone competenti, affidabili e brave. Paolo Maldini ha una carriera che parla per lui: dimostra valore, affidabilità e competenza. Conosco bene, da tempo, Marco– prosegue–, lo volevo prendere nel 2013 per l’Under 21 quando ero Coordinatore Tecnico delle Nazionali Giovanili. Zvonimir Boban è una certezza: ha abbandonato uno ruolo di prestigio che aveva alla FIFA per dare il suo contributo al”. Secondo l’ex ct della Nazionale, la ...

RuggeTara : Per favore leggete l'intervista a Sacchi sulla Gazza di oggi. Poi, il primo che dopo qualche risultato negativo ini… - tomasonidiego : RT @MilanNewsit: Sacchi: 'Sono tranquillo per il Milan, Giampaolo scelta migliore possibile' - Rossoonero81 : @78rossonero78 Più o meno sì ?? aver visto il Milan di Sacchi Capello e Carletto davvero il ?????? -