Marcucci | siamo pronti ad ascoltare Conte in aula

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Roma – “Vediamo se la richiesta che ci e’ giunta dal presidentedi essere ascoltato dalle aule parlamentari e’ confermata o meno, ma la pretesa di Salvini di dettare l’agenda della crisi e’ fuoriluogo”. Lo dice Andrea, capogruppo Pd al Senato, al termine della riunione dei senatori dem. Secondo“non ci sono assolutamente i tempi tecnici per convocare l’del Senato domani, se questa e’ l’intenzione della presidente Casellati” si rischia “una forzatura senza precedenti”. Il senatore Franco Mirabelli spiega che in caso di richiesta del premier di intervenire l’sara’ convocata per ascoltarlo “prima di qualunque dibattito sulle sfiducia”. L'articoloadinproviene da RomaDailyNews.

