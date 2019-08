Francesca De André e Gennaro Lillio Si Sono Lasciati!

Fonte : gossipnews.tv

(Di lunedì 12 agosto 2019) Doveva essere una delle coppie più calde dell’estate, quella composta daDe Andrè. Invece da qualche giorno già circolavano voci insistenti di rottura tra i due giovani e oggi è arrivata la conferma dal diretto interessato.infatti ha deciso di pubblicare una storia Instagram che non lascia spazio a nessun tipo di dubbio e conferma la rottura tra i due giovani.infatti scrive le seguenti parole: “Mi sembra giusto informarvi che la storia conè giunta oramai al capolinea, ho preso questa decisione una settimana fa ed a oggi i fatti dimostrando aver fatto la scelta giusta. Non cimai stati calcoli o strategie ma solo amore che per me va al pari passo con il “Rispetto”! C’ho provato ad illudermi che l’amore possa cambiare le persone ma i proverbi insegnano “Che chi nasce quadrato non muore tondo”.: Un ...

