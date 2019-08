CdS | “Il Napoli non è disposto a investire cifre spropositate per James Rodriguez”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 12 agosto 2019) La trattativa per portareRodriguez alnon sembra volersi sbloccare: il calciatore e il suo agente fanno pressioni sul Real Madrid La trattativa per portareRodrihguez alnon sembra volersi sbloccare. Il Real e il club di ADL sono entrambi fermi sulle posizioni iniziali, ma c’è da registrare la pressione del calciatore e del suo agente su Florentino Perez. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, scrive in merito alla travagliata trattativa: “Ilnon ha intenzione di «-scrive il quotidiano- per un calciatore di ventotto anni, si può discutere del prestito (ragionevolmente oneroso) e poi preparare il piano per il riscatto: e il Real Madrid, sul quale c’è in pressing Jorge Mendes, manager del colombiano, resiste ma vacilla”.Rodriguez-, una trattativa che sembra essere senza ...

