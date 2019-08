Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore in pausa

Fonte : davidemaggio

(Di lunedì 12 agosto 2019) Nazli e Ferit -Brevedi ferragosto per le avventure di Nazli Pinar (Ozge Gurel) e Ferit Aslan (Can Yaman), i protagonisti did’Amore. La fiction turca, rivelazione dell’estate 2019 di Canale 5, non andrà infatti in onda questa settimana. La ripresa degli episodi inediti è quindi fissata per lunedì 19 agosto nel consueto orario delle 14.45. Apprezzata fin dall’esordio dai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset,ha raggiunto degli importanti risultati anche dal punto di vista dell’Auditel, superando più volte la soglia del 21% di share. Il successo è stato ereditato, in gran parte, anche dai fan di Cherry Season – La Stagione del Cuore, che hanno ritrovato nella nuova produzione l’attrice Ozge Gurel, l’interprete di Oyku nella telenovela trasmessa nel 2016 e nel 2017. Dal ...

AlessiaSbarra : @pincherina68 @Carmen2390 @_MinutForMinut Me le guarderó finità Bitter Sweet a questo punto?? - RitaRicette : Bitter Sweet Ingredienti D’Amore, anticipazioni trama puntata Lunedì 19 Agosto 2019 - rainbeyes : @aa8flowers L'ho messa in pausa per vedere erkenci kus, ma quegli episodi che guardato non erano brutti. Secondo me… -