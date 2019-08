Argentina,Macri sconfitto alle primarie

Dura sconfitta per il presidente argentino Mauricionelle elezionidi ieri in vista delle presidenziali del prossimo 27 ottobre.Il candidato dell'opposizione peronista Alberto Fernandez lo ha ampiamente superato. Con il 100% delle schede scrutinate la coalizione 'Fronte di Tutti' di Fernàndez e dell'ex presidente Cristina Fernàndez de Kirchner ha raccolto 10,6 milioni di voti (48,86%), mentre la coppia-Miguel Angel Pichetto di 'Insieme per il cambiamento' ha ottenuto 7,2 milioni di voti (33,27%).(Di lunedì 12 agosto 2019)