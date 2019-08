Zingaretti-Renzi | ore tese nel Pd

Matteo Renzi a Zingaretti : "Pur di cacciarmi è pronto a regalare l'Italia a Salvini" : Matteo Renzi nella lunga intervista al Corriere della sera, una paginata a firma di Maria Teresa Meli, parla ovviamente del Pd e di Nicola Zingaretti che vuole il voto dopo la crisi annunciata da Matteo Salvini. Dichiara il senatore ed ex premier: "Nell'ultima settimana sono stato attaccato più vol

L’ex premier scuote il Pd - no di Zingaretti Rosato : «Votiamo la proposta di Renzi» : Renzi e Lotti controllano circa 35-40 senatori su 51. E 60-65 su 111 deputati. Calenda contrario al patto: «Si prende qualche mese per fare un partito?». Franceschini è cauto

No - Zingaretti - Salvini - Renzi - Di Maio non stanno pensando al bene dell’Italia ma ai loro interessi : Zingaretti, Salvini, Renzi, Di Maio stanno conducendo una personalissima partita in cui gli interessi del paese sono secondari. Le loro scelte su andare o meno al voto non sono dettate dal bene per l'Italia ma solo da interessi personali o di partito.Continua a leggere

Salvini : “Niente inciuci - ora governo forte”. Calenda e Zingaretti contro Renzi : “Idea folle e pasticciata” : Il vicepremier leghista contro l’ipotesi di un esecutivo di transizione. Di Maio detta i 3 punti: subito il taglio dei parlamentari, poi si vedrà. Pd spaccato, l’ex ministro: «Matteo vuole prendere tempo per lanciare il suo partito? Lo dica chiaramente»

Zingaretti dice no a Renzi e chiude la porta a un governo di scopo con i Cinquestelle : Per la crisi seguiamo la saggia e autorevole guida del capo dello Stato, con "franchezza" diciamo no alla nascita di un governo Pd-M5s, prepariamoci con "coraggio e passione alla battaglia politica". È questo il senso del messaggio ai dem del segretario Nicola Zingaretti che traccia la rotta del partito anche per rispondere all'offensiva Renziana sul Corsera. Il leader dei democratici lo fa con un lungo e ragionato post sul suo blog ospitato ...

Governo istituzionale - Zingaretti dice no a Renzi. Ma quanti sono i renziani in Parlamento? I numeri : Renzi e Lotti controllano circa 35-40 senatori su 51. E 60-65 su 111 deputati. Calenda contrario al patto: «Si prende qualche mese per fare un partito?». Franceschini è cauto

Crisi di governo - Zingaretti respinge il piano Renzi : “No agli accordicchi. Un governo Pd-M5s regalerebbe spazi immensi a Salvini” : “Con franchezza dico no. Un accordicchio Pd-M5s regalerebbe a Salvini uno spazio immenso. Nessuna paura del voto”. Nicola Zingaretti, segretario del Pd, mette la parola fine alle voci su una presunta alleanza con i pentastellati e dalle pagine dell’HuffingtonPost risponde anche all’intervista di Matteo Renzi pubblicata sul Corriere della Sera. “Matteo Salvini ha aperto la Crisi. Il governo populista ha fallito e messo l’Italia ...

Renzi : «Governo di garanzia ed elezioni nel 2020». Ma Zingaretti dice no : ROMA «È folle votare subito, serve un governo di garanzia. Le elezioni potranno esserci già nel 2020, ma prima bisognare evitare l?aumento dell?Iva». Matteo...

Zingaretti invoca Renzi. Ecco un esempio della cosiddetta ‘coazione a ripetere’ : Mi stavo chiedendo quale fosse l’esempio migliore per spiegare, in parole comprensibili, cosa sia la coazione a ripetere di cui parla Freud. Poi, ieri, il segretario del Pd mi ha facilitato il compito. Abbiamo atteso per un anno le dichiarazioni di Zingaretti, immaginando chissà quali alchimie per ridare al Pd quell’afflato di sinistra che potesse risollevarlo dallo stato di informe inconsistenza e marginalità nella quale anni di renzismo ...

Crisi di governo - Zingaretti a Renzi : “Sei una risorsa - aiutaci a vincere le elezioni” : “Non è vero che non ti occupi di politica. Sei una risorsa, aiutaci a vincere le prossime elezioni politiche“. È l’appello che il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha rivolto al senatore ed ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, dal palco della festa del Partito democratico a Villalunga (Reggio Emilia). L'articolo Crisi di governo, Zingaretti a Renzi: “Sei una risorsa, aiutaci a vincere le elezioni” ...

Matteo Renzi liquida Nicola Zingaretti : Pd verso la scissione prima del voto : Il Pd verso la scissione? Due indizi farebbero una prova. Ieri sera, Zingaretti ha detto: "Renzi, aiutaci a vincere le elezioni". "Alla Leopolda tiriamo le somme", ribatte Renzi. Altro indizio: Renzi si avvia verso la scissione, probabilmente a settembre. "Siamo pronti alla sfida, non ci sono che

Zingaretti chiede il voto "subito" - Renzi frena ma assicura : "Torno in campo" : E ora il Pd? Adesso che la crisi di governo è ufficialmente aperta, la domanda si impone a tutti i gruppi parlamentari, ma soprattutto a quello che può essere il vero ago della bilancia in Parlamento nella fase di consultazioni che si aprirà a breve. Perché c’è l’euforia del momento, istantanea all’annuncio che “una maggioranza gialloverde non c’è più” ; e poi ...

Pd - Zingaretti chiede unità e apre a Renzi : “Sei una risorsa” : Nicola Zingaretti fa appello al Partito Democratico e ripete per tre volte la parola chiave del suo mandato da segertario: unita', unita', unita'. Lo fa pensando innanzitutto a Matteo Renzi al quale invia un messaggio dedicato: "Sei una risorsa, non permettere che tornino quelli che hanno vinto il 4 marzo". Non che le distanze tra i due siano annullate, Zingaretti lo sa bene e non stenta ad ammetterlo: "Differenze tra me e Renzi? C'e' ...