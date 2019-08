Sporcizia e cibi scaduti | i Nas chiudono quattro alberghi a Rimini

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 11 agosto 2019) Salvatore Di Stefano I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione hanno chiuso i battenti di 3 strutture, pizzicate con gravissime carenze igienico-sanitarie, mentre alla quarta, anch'essa sospesa, i militari hanno sequestrato 600 kg di alimentiovunque, toilette che versavano in condizioni disastrose, porte delle stanze scardinate, ragnatele e muffe nelle camere, sale da pranzo dove venivano accatastati biciclette e motorini. Questo è quello che si sono trovati davanti agli occhi i carabinieri del Nas di Bologna, giunti sino aper effettuare dei controlli volti a tutelare la salute dei numerosi turisti che, come ogni anno, raggiungono la riviera romagnola per trascorrere qualche giorno di meritato relax estivo. Nel brevissimo periodo di tempo compreso fra la fine di luglio ed i primi dieci giorni del mese di agosto i carabinieri del Nucleo ...

