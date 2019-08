Pole per Marquez in Austria | dovizioso in prima fila | decimo rossi

VIDEO Fabio Quartararo GP Austria 2019 : “Questa prima fila è come una Pole per noi - ero al limite” : Grande soddisfazione per un risultato forse insperato alla vigilia da parte di Fabio Quartararo, capace di chiudere in seconda posizione le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2019 per la classe MotoGP. Il rookie francese della Yamaha Petronas ha conquistato la sesta prima fila della carriera nella classe regina a testimonianza delle sue proverbiali qualità sul giro secco, dovendosi arrendere solo a Marc Marquez e riuscendo a precedere di ...

Moto3 – Gp Austria : Romano Fenati torna in Pole position dopo due anni - beffato Sasaki per 51 millesimi : Il pilota ascolano partirà davanti a tutti domani a Spielber, grazie alla splendida prestazione fornita oggi in qualifica. Ottavo Arbolino, nono Dalla Porta dopo due anni di digiuno, Romano Fenati torna finalmente in pole position, staccando il miglior tempo nelle qualifiche di Moto3 del Gp d’Austria. Il pilota ascolano ferma il crono sull’1:36.460, beffando per soli 51 millesimi il giapponese Sasaki. Sesta pole in carriera per ...

LIVE MotoGP - GP Austria 2019 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale - Dovizioso all’attacco di Marquez per la Pole : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.12 Si corre a Spielberg, alle ore 13.30 scatteranno le prove libere 4 mentre alle ore 14.10 spazio alle qualifiche. 13.10 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Austria, tappa del Mondiale MotoGP. Cronaca prove libere 3 – Qualificati alla Q2 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale ...

