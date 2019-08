Lega | i segreti sui soldi e i rapporti Salvini-Bannon nei pc di Siri Ma i pm non li

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019) La crisi di governo innescata da Matteonon blocca solo la revoca delle concessioni ad Autostrade, la tanto invocata riforma della giustizia, le norme su Whirpool e i rider. C’è un altro dossier, a una prima occhiata meno incandescente, che di fatto resterà lì bloccato. Anche molto a lungo se alle prossime elezioni il segretario leghista dovesse conquistare Palazzo Chigi e quindi la maggioranza in Parlamento. Ed è l’iter avviato dalla procura di Milano per chiedere il sequestro di due computer di Armando, il senatore leghista già sottosegretario dei Trasporti costretto alle dimissioni perché indagato per corruzione. I pm cercano informazioni su una seconda inchiesta che riguarda, quella che riguarda i mutui ottenuti dalla Banca agricola di San Marino senza garanzie: l’ex sottosegretario è indagato per concorso in autoriciclaggio aggravato insieme al ...

_gmotta65 : È importante sapere cosa c’è sotto gli accordi segreti tra lega e Putin, #RussiaGate è un nodo da sciogliere SUBITO… - LauraGio_75 : RT @EmeiMarkus: @Yi_Benevolence @stax7580 @cris_cersei @MPenikas @Lori19454470 @Sabina1956 @agiusti2 @Marcell77640487 @IoCivico @Aquintoc @… - EmeiMarkus : @Yi_Benevolence @stax7580 @cris_cersei @MPenikas @Lori19454470 @Sabina1956 @agiusti2 @Marcell77640487 @IoCivico… -