Lecce | 21enne in stato di ebbrezza investito da un treno | perderà una mano

Lecce - travolta in scooter da una minicar : muore 21enne - alla guida dell’auto un 15enne : Elisa Bascià, ventunenne di Cavallino (Lecce) alla guida dello scooter che l'altra notte è stato coinvolto in un incidente stradale, non ce l'ha fatta. Rintracciato il ragazzo alla guida della minicar che si era allontanato dopo lo schianto: si tratta di un quindicenne che si trovava in auto insieme a un amico coetaneo.Continua a leggere